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Новости Липецка

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Елец празднует 880‑летие: как детский подарок стал частью городского мурала

Елец празднует 880‑летие: как детский подарок стал частью городского мурала

Бразилец Алекс Сенна создал мурал «Первая нить», включив в композицию имя девочки Василисы, которая наблюдала за его работой и подарила рисунок.

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