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Некорректное опровержение в «АнтиФейкОрел» привело к созданию фейка

Некорректное опровержение в «АнтиФейкОрел» привело к созданию фейка

Центр управления регионом Орловской области совместно с Департаментом информационно-аналитической работы региона в сентября 2026 года запустили специальный чат-бот «АнтиФейкОрел».

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