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Экс-замглавы районного СК Петербурга признал вину в вывозе оружия

Экс-замглавы районного СК Петербурга признал вину в вывозе оружия

Бывший заместитель руководителя Следственного комитета Фрунзенского района Санкт-Петербурга Алексей Панжев признал свою вину в попытке нелегального вывоза арсенала стрелкового оружия из зоны специальной военной операции в Ростовскую область.

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