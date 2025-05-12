Экс-замглавы районного СК Петербурга признал вину в вывозе оружия

Бывший заместитель руководителя Следственного комитета Фрунзенского района Санкт-Петербурга Алексей Панжев признал свою вину в попытке нелегального вывоза арсенала стрелкового оружия из зоны специальной военной операции в Ростовскую область.
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