РЭО представил СПЧ концепцию по минимизации образования отходов

Директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов представил концепцию по минимизации образования отходов на заседании постоянной комиссии по экологическим правам Совета по правам человека.
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