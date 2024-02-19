В Ставрополе окончено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ Управления МВД России по городу Ставрополю завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.
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