Большинство украинцев поддержали дипломатическое решение конфликта с Россией. «В мае 2022 года 59 процентов, а в феврале 2024 года 72 процента респондентов соглашались с мнением, что Украина должна искать и дипломатический путь завершения войны», — говорится в отчете КМИС.