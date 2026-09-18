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Нижегородская правда

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ФК «Нижний Новгород» разгромил «Ленинградец»

ФК «Нижний Новгород» разгромил «Ленинградец»

Свою крупнейшую победу на «Совкомбанк Арене» одержал ФК «Нижний Новгород», уверенно лидирующий в первой лиге.

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