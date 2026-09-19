📷❗️BAE Systems анонсировано семейство компактных РЭБ-модулей Shadow EW для интеграции в СУВ БПЛА и малозаметных крылатых ракет BAE Systems запустила семейство компактных модулей радиоэлектронной борьбы Shadow EW для малых носителей.
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