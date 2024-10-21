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Владимир Путин дал российское гражданство нескольким иностранцам

Владимир Путин дал российское гражданство нескольким иностранцам

Владимир Путин сегодня подписал несколько указов. Среди них — о присвоении российского гражданства 11 зарубежным спортсменам, общественным деятелям и представителям СМИ, живущими и работающими у нас в стране.

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