Владимир Путин дал российское гражданство нескольким иностранцам

Владимир Путин сегодня подписал несколько указов. Среди них — о присвоении российского гражданства 11 зарубежным спортсменам, общественным деятелям и представителям СМИ, живущими и работающими у нас в стране.
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