Пациенты томской стоматологии пожаловались на навязывание кредитов под предлогом бесплатных услуг

Пациенты одной из стоматологических клиник Томска начали массово обращаться в региональное управление Роспотребнадзора с жалобами на навязывание кредитов под предлогом бесплатных медицинских услуг и их некачественное выполнение.
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