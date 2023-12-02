Ликсутов: в Москве 2 декабря открыли шесть новых выделенных полос

В Москве с 2 декабря начали работать шесть новых «выделенок». В общей сложности открыли свыше трех километров выделенных полос для 37 маршрутов общественного транспорта, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
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