Какой сегодня праздник: 30 мая – Международный день картофеля

В 2023 году Генассамблея ООН провозгласила 30 мая Международным днем картофеля. В первую очередь из-за важности картофеля как глобального продовольственного ресурса, способствующего продовольственной безопасности и устойчивому сельскому хозяйству.
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