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Театр абсурда

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  • Светлана Ефименко
    😜Неожиданно. Спаси...
  • Светлана Ефименко
    услышала разговор двух таджиков, когда закрыли вЪезд в РОССИЮ ЧТО ЖИТЬ И РАБОТАТЬ НАДО В ТУРЦИЮ там много привилегий ...Неожиданно. Спаси...
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    Cierto todo lo dicho aquí. Si no reacciona la Federación Rusa, no os tendrán miedo."Пилоты на очеред...

Учения таджикской армии с американцами

Учения таджикской армии с американцами

Так-так, чем это там занимаются таджикские военнослужащие с американскими? Судя по публикации с официального сайта национальной гвардии штата Вирджиния, с 29 апреля по 3 мая военнослужащие из 276 инженерного батальона Армии США учение таджикских коллег в горных условиях.

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