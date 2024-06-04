Учения таджикской армии с американцами

Так-так, чем это там занимаются таджикские военнослужащие с американскими? Судя по публикации с официального сайта национальной гвардии штата Вирджиния, с 29 апреля по 3 мая военнослужащие из 276 инженерного батальона Армии США учение таджикских коллег в горных условиях.