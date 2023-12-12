Глава Астрахани Олег Полумордвинов обсудил с представителями бизнеса итоги уходящего года

В городе наблюдается рост количества организаций МСП. В Астраханской торгово-промышленной палате состоялось расширенное заседание координационного совета в сфере развития малого и среднего предпринимательства под председательством главы облцентра Олега Полумордвинова.
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