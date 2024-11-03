Послы РФ разозлились на британского дипломата, «принижавшего» Красную Армию

Российское посольство осталось недовольно последним заявлением посла Великобритании в Белграде Эдварда Фергюсона, который пытался переосмыслить роль Красной Армии и народно-освободительной армии Югославии при освобождении Белграда, пишет URA.
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