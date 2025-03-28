В ОСК рассказали об участии более 400 организаций в создании подлодки «Пермь»

Над созданием подводного атомного крейсера «Пермь» трудились коллективы более 400 организаций, рассказал 27 марта генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков в ходе церемонии спуска подводной лодки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии