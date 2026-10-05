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Сергий Радонежский 8 октября 2026 года, о чем молятся святому

Сергий Радонежский 8 октября 2026 года, о чем молятся святому

8 октября 2026 года Русская православная церковь вспоминает преставление преподобного Сергия Радонежского.

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