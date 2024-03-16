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Царьград

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В русской школе вспышка туберкулёза из-за наплыва мигрантов?

В русской школе вспышка туберкулёза из-за наплыва мигрантов?

В больницах появляются таблички на таджикском языке. Какие ещё опасные заболевания везут к нам "иностранные специалисты".

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АНГЕЛ АНГЕЛ
В России вспышки и по кожно венерическим, ВИЧ, СПИД заболеваниям. Рост употребления наркотиков и их распространение и т.д. Почему нет обязательного обследования пришлых раз в квартал в психдиспансере, тубдиспансере, наркодиспансере на употреблении наркотиков, отсутствие вакцинации и т.д., при выявлении на выдворение их сразу в течении 72 часов семьями и родственниками, а лучше аулами на родину и пусть там лечатся. Все расходы на выдворение за их счет, диаспор, работодателей, личный счет чиновников допустивших заболевания и контроля их здоровья. А так же пострадавшим от пришлых гражданам в том числе и морального вреда. Травят в своих забегаловках, реализуют некачественные продукты и т.д. Когда будет персональная ответственность сотрудников проверяющих и контролирующих органов. Такое складывается ситуация, что коренное население просто обрекли на вымирание и уничтожение любыми способами и методами....
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10 час.
ЕБ
Елена Бреслова
всех мигров в их родные станы, вместе с хуснуллиными, титовыми, затулиными! Путин, черт тебя побери, реши уже проблему с дикими  понаехами!
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9 час.

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