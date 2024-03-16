В русской школе вспышка туберкулёза из-за наплыва мигрантов?

АНГЕЛ АНГЕЛ

В России вспышки и по кожно венерическим, ВИЧ, СПИД заболеваниям. Рост употребления наркотиков и их распространение и т.д. Почему нет обязательного обследования пришлых раз в квартал в психдиспансере, тубдиспансере, наркодиспансере на употреблении наркотиков, отсутствие вакцинации и т.д., при выявлении на выдворение их сразу в течении 72 часов семьями и родственниками, а лучше аулами на родину и пусть там лечатся. Все расходы на выдворение за их счет, диаспор, работодателей, личный счет чиновников допустивших заболевания и контроля их здоровья. А так же пострадавшим от пришлых гражданам в том числе и морального вреда. Травят в своих забегаловках, реализуют некачественные продукты и т.д. Когда будет персональная ответственность сотрудников проверяющих и контролирующих органов. Такое складывается ситуация, что коренное население просто обрекли на вымирание и уничтожение любыми способами и методами....