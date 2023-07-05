Во власти осталось ещё много "пригожиных". Депутат Госдумы Нина Останина поделилась откровением в прямом эфире.
Во власти осталось ещё много "пригожиных": Откровение депутата в прямом эфире
Комментарии
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Миша Потапов
Этим ни чего не будет, они все нужные, незаменимые.
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13 час.
лл
лина любимцева
А еще больше во власти осталось таких, которые драпанули в первый же день СВО... Просто не успели удрать.... Хотели ДО-удрать в первый день "пригожинского мятежа",..... и .....опять не успели!! Эти всегда ничего не успевают сделать. Только быстро деньги воруют!! Это единственное, что у них получается быстро и хорошо.
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11 час.
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