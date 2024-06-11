Соединенные Штаты начали депортировать нелегальных мигрантов из России и постсоветских стран

Власти США решили усилить контроль на южной границе страны, направив инструкции калифорнийским пограничникам депортировать всех совершеннолетних нелегальных иммигрантов из России, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии и Молдовы сразу после задержания.
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