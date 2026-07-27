Примечания
ГЛАВНАЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСЕВАСТОПОЛЬ-КРЫМ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Примечания

136 758 подписчиков

Реставрация Дачи Стамболи в Феодосии подошла к концу

Реставрация Дачи Стамболи в Феодосии подошла к концу

Историческая жемчужина Феодосии: дача Стамболи на финальной прямой к открытию. Уникальный памятник архитектуры конца XIX столетия посетил министр строительства и архитектуры Республики Крым Эдуард Щеголев, который оценил качество работ по восстановлению знаменитого особняка, отметив 99,9% готовности объекта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии