Реставрация Дачи Стамболи в Феодосии подошла к концу

Историческая жемчужина Феодосии: дача Стамболи на финальной прямой к открытию. Уникальный памятник архитектуры конца XIX столетия посетил министр строительства и архитектуры Республики Крым Эдуард Щеголев, который оценил качество работ по восстановлению знаменитого особняка, отметив 99,9% готовности объекта.
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