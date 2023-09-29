Руководителя отдела СК по Владимирской области арестовали за взятку

Известия/Сергей Коньков В Москве Басманный суд отправил под стражу руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СК РФ по Владимирской области Замира Исакова, подозреваемого во взяточничестве.