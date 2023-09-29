Руководителя отдела СК по Владимирской области арестовали за взятку

Известия/Сергей Коньков В Москве Басманный суд отправил под стражу руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СК РФ по Владимирской области Замира Исакова, подозреваемого во взяточничестве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии