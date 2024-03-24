МИД: вопрос об ответственности НАТО за ущерб от бомбардировок Югославии открыт

В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что вопрос об ответственности Североатлантического альянса за причинённый в результате бомбардировок Югославии ущерб к настоящему моменту остаётся открытым.
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