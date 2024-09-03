Путин назвал отношения с Монголией одним из приоритетов внешней политики РФ

Отношения с Монголией входят в один из приоритетов внешней политики России в Азии. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Монголии Ухнагийн Хурэлсухом в расширенном составе в Государственном дворце в Улан-Баторе.
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