Путин назвал отношения с Монголией одним из приоритетов внешней политики РФ

Отношения с Монголией входят в один из приоритетов внешней политики России в Азии. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Монголии Ухнагийн Хурэлсухом в расширенном составе в Государственном дворце в Улан-Баторе.