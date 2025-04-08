Суд обязал омскую «ТГК-11» немедленно начать откачивать воду с затопленных ей территорий. Также компания должна построить системы отвода паводковых вод.
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Суд обязал омскую «ТГК-11» немедленно начать откачивать воду с затопленных ей территорий. Также компания должна построить системы отвода паводковых вод.