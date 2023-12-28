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Депутат Чепа заявил, что США меняют стратегию Украины, чтобы остановить провал

Депутат Чепа заявил, что США меняют стратегию Украины, чтобы остановить провал

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что США и европейские страны негласно меняют свою политику в отношении украинского кризиса в пользу переговоров с Россией, чтобы остановить военные и территориальные потери Киева на фронте.

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