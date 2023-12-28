Депутат Чепа заявил, что США меняют стратегию Украины, чтобы остановить провал

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что США и европейские страны негласно меняют свою политику в отношении украинского кризиса в пользу переговоров с Россией, чтобы остановить военные и территориальные потери Киева на фронте.