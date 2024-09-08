Россия победила в СВО? В Кремле ответили на заявление Алаутдинова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал высказывания командира спецподразделения «Ахмат» и заместителя начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны генерал-майора Апти Алаутдинова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии