Монпелье (ATP). 1/4 финала. Рублев сыграет с Басилашвили, Бублик поборется с Ковачевичем, Оже-Альяссим – с Юнчаокете

Сетка турнира здесь. Open Sud de France Монпелье, Франция 27 января – 2 февраля 2025 ATP 250 Призовой фонд – 581 140 евро Крытые корты, хард Четвертьфинал Бу Юнчаокете (Китай) Феликс Оже-Альяссим (Канада) Дата проведения 31 января, 16.
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