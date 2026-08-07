Михаил Мурашко: Конкурс на медвузы в 2025 году достиг рекорда

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что конкурс на бюджетные места в медицинские вузы, подведомственные Министерству здравоохранения России, в этом году вырос до 19 человек на место, благодаря изменениям в здравоохранении и современным технологиям.