Михаил Мурашко: Конкурс на медвузы в 2025 году достиг рекорда

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что конкурс на бюджетные места в медицинские вузы, подведомственные Министерству здравоохранения России, в этом году вырос до 19 человек на место, благодаря изменениям в здравоохранении и современным технологиям.
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