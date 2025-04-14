После телемоста крымчане побывали в Свиблове

Между Гимназией №9 города Симферополя и школой «Свиблово» состоялся телемост. Ученики из разных городов и школ провели онлайн-трансляцию: узнали традиции, особенности школ, городов и даже провели увлекательный тест на знание Крыма и Москвы.
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