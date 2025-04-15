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Обман на десятилетия: ЕС мстит США, обещая покупать больше СПГ

Обман на десятилетия: ЕС мстит США, обещая покупать больше СПГ

В руководстве ЕС взвешивают агрегированный спрос на СПГ среди своих членов, чтобы разместить крупное предложение о покупке оптом.

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