В Новоаннинском районе к новому учебному году модернизируют четыре образовательных учреждения: городские школы номер 2, 4 и 5, а также одну сельскую - Панфиловскую СШ.
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В Новоаннинском районе к новому учебному году модернизируют четыре образовательных учреждения: городские школы номер 2, 4 и 5, а также одну сельскую - Панфиловскую СШ.