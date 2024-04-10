В США назвали долю загрязненной минами территории Украины

В Конгрессе США заявили, что треть Украины загрязнена минами Треть Украина загрязнена минами и неразорвавшимися боеприпасами, говорится в резолюции внесенной на рассмотрение Конгресса США членом Демократической партии Ами Берой.
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