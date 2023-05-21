Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    ... Есть еще версия... см  https://u.to/YQaqHw  или https://clck.ru/34UP3kМогила с видом на...
  • Леонид Никоноров
    Польские грузы должны идти только до границы!!! А на границе уже должны забирать российские водители!!!Спикер Госдумы РФ...
  • Валентин Воробьев
    Дал он драпака в пиндосию как Куля-в-лобВ Минобороны Укра...

«Красных линий» нет: вслед за крылатыми ракетами Storm Shadow Украине передадут самолёты F-16

Весной прошлого года, когда Россия только начала военную операцию на Украине, некоторые военные эксперты уверяли российских граждан в том, что Запад не будет передавать Киеву новые вооружения, поскольку они могут стать трофеями российской армии.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх