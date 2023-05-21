«Красных линий» нет: вслед за крылатыми ракетами Storm Shadow Украине передадут самолёты F-16

Весной прошлого года, когда Россия только начала военную операцию на Украине, некоторые военные эксперты уверяли российских граждан в том, что Запад не будет передавать Киеву новые вооружения, поскольку они могут стать трофеями российской армии.
Весной прошлого года, когда Россия только начала военную операцию на Украине, некоторые военные эксперты уверяли российских граждан в том, что Запад не будет передавать Киеву новые вооружения, поскольку они могут стать трофеями российской армии.
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