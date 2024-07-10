Вскрытие показало: М60А1 в Кубинке В фокусе вниманияОсновным испытательным полигоном для бронетанковой техники в советское время и сейчас является войсковая часть в подмосковной Кубинке.
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Вскрытие показало: М60А1 в Кубинке В фокусе вниманияОсновным испытательным полигоном для бронетанковой техники в советское время и сейчас является войсковая часть в подмосковной Кубинке.
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