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Алексей Кузнецов: Пока Европа помнит вкус русской крови, шанса с Россией у нее нет

Алексей Кузнецов: Пока Европа помнит вкус русской крови, шанса с Россией у нее нет

Директор и главный научный сотрудник ИНИОН РАН Алексей Кузнецов считает, что вряд ли в Европе в ближайшие 5–10 лет к власти придут политики, которые смогут наладить отношения с Россией.

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