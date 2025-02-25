Венгрия – Сербия: взаимная энергетическая безопасность гарантирована Россией

Венгрия вложит в 2025-27 гг. 320 млн. евро в строительство нефтепровода, по которому Сербия сможет получать российское сырье по нефтепроводу «Дружба», рассказал на днях министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на переговорах в Белграде с министром энергетики и горнодобывающей промышленности Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.