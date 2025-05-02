Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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WP: слова Трампа о триллионах из недр Украины могут не подтвердиться

WP: слова Трампа о триллионах из недр Украины могут не подтвердиться

Президент США Дональд Трамп, подписывая соглашение с Киевом о минералах, предположил, что полезные ископаемые в украинской земле могут стоить триллионы долларов и они могут укрепить жизненно важные цепочки поставок из США.

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