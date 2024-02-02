Булаев: проверка подписей в поддержку Малинковича и Надеждина скоро завершится

Центральная избирательная комиссия представит результаты проверок подписей в поддержку выдвижения кандидатом на пост президента России председателя партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича и политика Бориса Надеждина, выдвинутого партией "Гражданская инициатива", завершится в ближайшее время.
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