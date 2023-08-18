Будет вкусно

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Баклажаны по-турецки – настоящее объедение, всё-таки в Турции умеют вкусно готовить

Баклажаны по-турецки – настоящее объедение, всё-таки в Турции умеют вкусно готовить

В этом рецепте обжаренные целиком баклажаны дополняются фаршем с овощами. Получается нереально вкусно, сочно и ароматно.

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