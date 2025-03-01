В Москве раскрыли 13 убийств, совершенных серийным душителем 20 лет назад

Сотрудники Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН) России по Москве помогли раскрыть 13 убийств, совершенных в столичном регионе 20 и более лет назад серийным насильником и убийцей.
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