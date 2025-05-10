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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рашад Маккэнтс: «Лейкерс» нужно избавиться от Леброна»

«100% «Лейкерс» нужно избавиться от Леброна и получить молодые активы. У него еще есть порох, чтобы демонстрировать хорошую игру, так что за него можно получить сильных игроков.

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