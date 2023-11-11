Голос Мордора: У автомобильной реформы ЕС «села батарейка»

Удивительные дела происходят с «зелёным переходом» в Европейском союзе. Вроде, это уже почти религиозный культ и выступать против него, означает быть объявленным впавшим в тяжёлую ересь и возможность оказаться на костре, пусть и виртуальном, но дела европейских политиков очень далеки от их заявлений Источник: dzen.