Экономист Зубец: налог на бездетность должен быть 30−40 тыс. рублей, его должны платить однодетные и бесплодные

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец в эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ заявил, что россияне без детей должны платить налог в размере 30−40 тысяч рублей.
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