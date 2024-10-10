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Мировое обозрение

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Экономист Зубец: налог на бездетность должен быть 30−40 тыс. рублей, его должны платить однодетные и бесплодные

Экономист Зубец: налог на бездетность должен быть 30−40 тыс. рублей, его должны платить однодетные и бесплодные

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец в эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ заявил, что россияне без детей должны платить налог в размере 30−40 тысяч рублей.

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