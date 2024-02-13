Красно-белая полоса: как Голдобин переписал историю «Спартака»

До конца регулярного чемпионата осталось меньше двух недель. Определились почти все участники плей-офф, а «Сибири» окончательно отказали в апелляции на возвращение четырех очков, снятых за нарушение лимита на легионеров.
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