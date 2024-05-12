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Нижегородскую область накрыла самая мощная за 20 лет магнитная буря

Нижегородскую область накрыла самая мощная за 20 лет магнитная буря

Такие явления могут серьёзно сказываться на здоровье людей из-за возможного кислородного голодания.11 мая Нижегородская область, а также Земля в целом, были охвачены самой сильной за последние два десятилетия магнитной бурей, достигшей уровня G5.

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