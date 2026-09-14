В Бурятии за сутки поступило 32 обращения о выходе медведей к людям

Охотники ликвидировали в Бурятии за минувшие сутки 14 медведей, представлявших угрозу для людей. Всего за последние 24 часа поступило 32 обращения о выходе хищников к людям, сообщили в Бурприроднадзоре.
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