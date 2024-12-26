В Смоленске минтранс предложил ужесточить требования к перевозчикам

Областные депутаты рассмотрят законопроект в 2025 году Губернатор Смоленской области внес в облдуму законопроект об ужесточении требований к пассажирским перевозкам по нерегулируемым тарифам по муниципальным и межмуниципальным маршрутам.
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