Собянин открыл постоянную экспозицию Музея транспорта Москвы в гараже Мельникова

Сергей Собянин открыл постоянную экспозицию Музея транспорта Москвы в отреставрированном гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице.
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