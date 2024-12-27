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Собянин рассказал о развитии противопожарной безопасности Москвы

Собянин рассказал о развитии противопожарной безопасности Москвы

t.me/Мэр Москвы Сергей Собянин В Москве продолжается развитие противопожарной безопасности – в этом году было открыто два новых пожарно-спасательных отряда в Западном административном округе и в ТиНАО, рассказал мэр Сергей Собянин.

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