Собянин рассказал о развитии противопожарной безопасности Москвы

t.me/Мэр Москвы Сергей Собянин В Москве продолжается развитие противопожарной безопасности – в этом году было открыто два новых пожарно-спасательных отряда в Западном административном округе и в ТиНАО, рассказал мэр Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии